



По поводу и без особой причины дарите своим близким, друзьям, коллегам сладкие подарки. Они однозначно поднимают настроение, нравятся адресатам любого пола и возраста. Также являются удачным вариантом бизнес-презента сотрудникам, деловым партнерам. Дарят приятные впечатления среди насыщенного трудового дня или нотки радости в праздник, тожество.

На сайте ideal-podarok.ru вы найдете оригинальные наборы:

разных сортов орехов;

экзотических сухофруктов;

целых сушеных ягод и цукатов;

популярного шоколада в виде самых разных форм и расцветок.

В дополнение к орехам и сладостям можно будет подобрать ароматный чай, придающий бодрости и сил. Любой набор будет упакован специально по вашему заказу и доставлен точно в срок получателю.

Сладкие презенты от интернет магазина подарков Ideal-Podarok

Каждый наш покупатель сможет не просто выбрать подарок, а оригинально и со вкусом преподнести сюрприз адресату. Мы помогаем дарить впечатления, делать будни и праздники приятными, запоминающимися. Для этого подготовили большой ассортимент самых полезных сладостей, орехов, сухофруктов, шоколада.

Орехи. В ассортименте изысканный миндаль, кешью, всеми любимый фундук и полезный грецкий орех. Вы можете выбрать:

ассорти из сушеных орехов, расфасованных в коробках;

заказать смесь орехов, тыквенных семечек и меда, разлитую по стеклянным порционным баночкам.

Такое угощение из магазина сладких подарков станет приятным и полезным дополнением к любому чаепитию.

Сухофрукты и цукаты. Специально высушенные или вяленые ягоды малины, клубники, а также мякоть бананов, манго, киви и других экзотических фруктов яркими красками украсят праздничный стол. Эффект от подарка дополнит красивая коробка, в которой сладости будут разложены по отдельным ячейкам. Яркие кусочки и дольки добавят цвета, настроения торжеству.

Шоколад. Однозначно любимое лакомство многих детей и взрослых.

Представлен в необычных формах и расцветках.

Упакован также оригинальным способом.

Предлагается отдельно или в наборах с другими сладкими подарками.

Мы предлагаем большой выбор сладких презентов, реализуем полезную и качественную продукцию. Каждую позицию проверяем на срок годности, что очень важно для продуктов питания. Строго соблюдаем условия хранения и доставки.

Ароматный чай

Одним из распространенных презентов от интернет магазина подарков считается чай. Зеленый, белый китайский или черный байховый — выбирайте напиток с учетом предпочтений адресата. Заказывайте купажи с жасмином, шиповником, малиной. Экспериментируйте с цветочными, цитрусовыми ароматами и даже шоколадным вкусом. У нас найдется достойное предложение для каждого ценителя такого напитка.

Если не уверенны с выбором конкретного сорта, заказывайте ассорти. Не забудьте о вкусном дополнении к чаю: сухофруктах, шоколаде, орехах с медом.

Ассорти и наборы

Из ассортимента ИМ ideal-podarok.ru можно выбирать отдельные позиции орехов, сухофруктов, шоколада, чая или скомпоновать их в оригинальные наборы. Некоторые композиции мы уже представили в разделе «Ассорти». Также готовы красиво упаковать другие ингредиенты по вашему вкусу. Такой сладкий подарок гарантированно затмит другие угощения на столе. Позволит попробовать сразу все сладости, поможет угадать предпочтения виновника торжества.

Упаковка

В магазине сладких подарков представлены красиво упакованные наборы, ассорти. Оригинально оформленные деревянные, картонные коробки имеют прозрачный верх, сквозь который красиво просматривается содержимое. Наполнение можно заказать из предложенных вариантов или по собственному усмотрению. Декорировать самым разным способом.